Абдель-Азиз: бой Махачев — Делла Маддалена состоится в этом году, 100%

Основатель агентства Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, являющийся также менеджером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, подтвердил, что поединок его подопечного с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой состоится в этом году.

«Неважно, на какой месяц назначат бой между Махачевым и Делла Маддаленой, — октябрь, ноябрь или декабрь. Поединок между Исламом и Джеком состоится в этом году, 100%. У меня только что был разговор с ним. Он уже тренируется дважды в день, готовится к бою.

Также у меня есть информация, что и Делла Маддалена тренируется. И через три-четыре месяца состоится бой между двумя высокоуровневыми спортсменами», — приводит слова Абдель-Азиза портал Sportskeeda.