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Магомед Умалатов выиграл бой у Энтони Айви в 1-м раунде, 13 июня 2025

Умалатов нокаутировал Айви в первом раунде на PFL World Tournament 5
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В ночь с 12 на 13 июня мск в Нэшвилле (США, штат Теннесси) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 5. В одном из боёв вечера встретились российский боец Магомед Умалатов и американец Энтони Айви.

PFL 2025. PFL World Tournament 5: Semifinals, Нэшвилл, США
Магомед Умалатов (W) — Энтони Айви
13 июня 2025, пятница. 05:10 МСК
Магомед Умалатов
Окончено
KO
Энтони Айви

Поединок завершился уверенной победой Умалатова, который нокаутировал своего соперника на третьей минуте первого раунда.

Эта победа стала 18-й в профессиональной карьере Магомеда Умалатова, 12 из них были одержаны нокаутом. Также в статистике российского бойца есть одно поражение техническим нокаутом, которое он потерпел от соотечественника Шамиля Мусаева в титульном бою PFL в полусреднем весе 29 ноября 2024 года.

Видео: Умалатов ярко нокаутировал американца Боуэна на турнире PFL 3

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