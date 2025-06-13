Умалатов нокаутировал Айви в первом раунде на PFL World Tournament 5

В ночь с 12 на 13 июня мск в Нэшвилле (США, штат Теннесси) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 5. В одном из боёв вечера встретились российский боец Магомед Умалатов и американец Энтони Айви.

Поединок завершился уверенной победой Умалатова, который нокаутировал своего соперника на третьей минуте первого раунда.

Эта победа стала 18-й в профессиональной карьере Магомеда Умалатова, 12 из них были одержаны нокаутом. Также в статистике российского бойца есть одно поражение техническим нокаутом, которое он потерпел от соотечественника Шамиля Мусаева в титульном бою PFL в полусреднем весе 29 ноября 2024 года.

Видео: Умалатов ярко нокаутировал американца Боуэна на турнире PFL 3