Берхамов проиграл удушающим приёмом бой PFL World Tournament 5 с американцем Сент-Луисом

В ночь с 12 на 13 июня мск на арене «Нэшвилл Мунисипал Аудиториум» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 5. В одном из боёв вечера встретились российский боец Мухамед Берхамов и американец Кендли Сент-Луис.

Поединок завершился победой представителя США, который в третьем раунде смог успешно провести против Берхамова удушающий приём.

Это поражение стало четвёртым в профессиональной карьере Мухамеда Берхамова (2 нокаутом, 1 сабмишном, 1 решением судей). Также в статистике российского бойца 16 побед (2 нокаутом, 10 сабмишном) и один поединок, признанный несостоявшимся.

Видео: Bellator 268. Мухамед Берхамов vs Джалил Уиллис