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Кендли Сент-Луис победил Мухамеда Берхамова в 3-м раунде, 13 июня 2025

Берхамов проиграл удушающим приёмом бой PFL World Tournament 5 с американцем Сент-Луисом
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В ночь с 12 на 13 июня мск на арене «Нэшвилл Мунисипал Аудиториум» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 5. В одном из боёв вечера встретились российский боец Мухамед Берхамов и американец Кендли Сент-Луис.

PFL 2025. PFL World Tournament 5: Semifinals, Нэшвилл, США
Мухамед Берхамов — Кендли Сент-Луис (W)
13 июня 2025, пятница. 04:20 МСК
Мухамед Берхамов
Окончено
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Кендли Сент-Луис

Поединок завершился победой представителя США, который в третьем раунде смог успешно провести против Берхамова удушающий приём.

Это поражение стало четвёртым в профессиональной карьере Мухамеда Берхамова (2 нокаутом, 1 сабмишном, 1 решением судей). Также в статистике российского бойца 16 побед (2 нокаутом, 10 сабмишном) и один поединок, признанный несостоявшимся.

Видео: Bellator 268. Мухамед Берхамов vs Джалил Уиллис

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