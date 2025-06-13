Мовлид Хайбулаев победил Тхэ Кюн Кима и вышел в финал Гран-при PFL

В ночь с 12 на 13 июня мск на арене «Нэшвилл Мунисипал Аудиториум» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 5. В одном из боёв вечера в рамках полуфинала Гран-при PFL встретились российский боец Мовлид Хайбулаев и Тхэ Кюн Ким из Южной Кореи.

Поединок продлился три полных раунда, по итогам которых судьи единогласным решением присудили победу Хайбулаеву. Таким образом, представитель России вышел в финал Гран-при PFL.

Эта победа стала 23-й в карьере Мовлида Хайбулаева (семь нокаутом, три сабмишеном, 13 решением), при этом он не проиграл ни одного боя. Также в его статистике одна ничья и один бой, оставленный без результата.

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