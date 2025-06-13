Рашид Вагабов выступит на Претендентской серии Даны Уайта

Боец Gorilla Fighting Рашид Вагабов стал участником Претендентской серии Даны Уайта. Об этом сообщается на официальном аккаунте медиакоманды в соцсетях.

Это даст Вагабову шанс побороться за контракт с UFC.

На счету спортсмена из Дагестана 13 побед в профессиональных MMA. Он пять раз завершал бои нокаутом и четыре раза побеждал за счёт приёмов.

Сейчас Вагабов находится на победной серии из пяти поединков. За последние два года он четырежды досрочно побеждал соперников в престижной лиге UAE Warriors.

Претендентская серия Даны Уайта — это американская организация смешанных боевых искусств. Промоушн позволяет бойцам получить шанс в UFC.