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«Назвал себя перспективным». Штырков — о знакомстве с Петром Яном

«Назвал себя перспективным». Штырков — о знакомстве с Петром Яном
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Известный российский тяжеловес ММА Иван Штырков рассказал о том, как познакомился с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.

«С Петром Яном история особая. Мы тогда не были знакомы лично. Он уже был чемпионом ACB и провёл первый бой в UFC, мне неожиданно позвонил незнакомый номер. Это был Петя — он представился, мы быстро нашли общий язык. Он сказал: «Есть один перспективный парень, может быть, возьмёте в команду?» Я ответил: «Давай, кого ты предлагаешь?» А он: «Да это я сам». Мы посмеялись, и я согласился — действительно, кто же ещё так подойдёт? Быстро согласовали с Николаем Клименко — вопрос решился буквально за пару минут», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Штырков свой последний бой проводил в мае 2025 года на турнире RCC 22 в Екатеринбурге, где он победил единогласным решением судей экс-бойца UFC Шамиля Гамзатова.

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