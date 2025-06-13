Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иван Штырков рассказал, как жил в машине

Иван Штырков рассказал, как жил в машине
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тяжеловес ММА Иван Штырков поведал о том, как был вынужден буквально жить в машине из-за загруженного рабочего графика на заре своей карьеры.

«10 лет назад у меня не было собственного зала, той академии, где я тренируюсь уже семь лет. Мой путь начинался совсем иначе. Да, были времена, когда я буквально жил в машине между тренировками.

Жил тогда с родителями за городом — 30 минут езды без пробок по пустой трассе. График был жёсткий: утренние тренировки в одном зале, потом персональные занятия с Денисом Войновым, который ставил мне ударную технику. Это были мои первые по-настоящему индивидуальные тренировки.

Так продолжалось около года: утром тренировка, потом домой, переодеться, перекусить — и снова в путь.

В какой-то момент я понял, что проще не ездить домой. После утренней тренировки покупал еду в магазине, ехал к залу Дениса, делал дела, потом спал в машине — на заднем сиденье или откинув переднее кресло», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, последний бой Штыркова состоялся в мае 2025 года на турнире RCC 22 в Екатеринбурге, где он победил единогласным решением судей экс-бойца UFC Шамиля Гамзатова.

Материалы по теме
История Штыркова в UFC — максимально нелепая. Но Уральский Халк мог там навести шороху
История Штыркова в UFC — максимально нелепая. Но Уральский Халк мог там навести шороху
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android