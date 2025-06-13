Артём Вахитов — Рико Верхувен: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

14 июня в Роттердаме (Нидерланды) состоится юбилейный турнир самой влиятельной организации в мире кикбоксинга Glory 100. В главном событии шоу местный любимец публики, чемпион в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен проведёт защиту титула против бывшего чемпиона в полутяжёлом весе россиянина Артёма Вахитова.

Предварительный кард будет доступен на YouTube-канале GLORY Kickboxing, начало – в 16:00 мск. Основной кард покажет стриминговый сервис DAZN, начало – в 19:00 мск.

Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что президент UFC Дана Уайт подписал Вахитова в свою лигу после досрочной победы в рамках шоу Dana White’s Contender Series.