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Где смотреть бой Рико Верхувен – Артём Вахитов: на каком канале, кто покажет

Где смотреть бой Рико Верхувен — Артём Вахитов: на каком канале, кто покажет
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14 июня в Роттердаме (Нидерланды) состоится юбилейный турнир ведущей организации в мире кикбоксинга Glory 100, где главным событием шоу станет поединок легендарного бойца промоушена россиянина Артёма Вахитова против местного любимца публики Рико Верхувена, который является действующим чемпионом в тяжёлом весе.

Предварительный кард турнира будет доступен на YouTube-канале GLORY Kickboxing, начало – в 16:00 по московскому времени. Основной кард покажет стриминговый сервис DAZN, начало – в 19:00 мск.

Напомним, Вахитов не выступал в Glory с 2022 года из-за того, что руководство организации приняло решение разорвать контракты со всеми россиянами из-за политической ситуации в мире.

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