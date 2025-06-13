Жена Бена Аскрена отреагировала на слухи о его смерти

Жена бывшего чемпиона Bellator, а также бойца UFC Бена Аскрена Эми Аскрен ответила на слухи о смерти её мужа, которые пронеслись на просторах социальных сетей.

«Он жив, и любые слухи о его смерти совершенно ложны. Он всё ещё сражается с болезнью», — написала Эми у себя на странице в социальной сети.

Напомним, ранее бразильский средневес UFC Кайо Борральо опубликовал новость о смерти Бена Аскрена, выразив свои слова соболезнования. Эту новость подхватило ММА-сообщество и дало ей большую огласку.

Последний официальный бой Аскрена в UFC состоялся в 2019 году, где он потерпел поражение удушающим приёмом в третьем раунде от Демиана Майи.