«Чарльз — великий боец». Илия Топурия высказался о предстоящем поединке с Оливейрой

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия дал комментарий по поводу предстоящего поединка с бывшим чемпионом UFC в лёгком дивизионе Чарльзом Оливейрой.

«Чарльз — великий боец. Я бы сказал, что он легендарный боец, один из немногих, кто всё ещё продолжает выступать в UFC. Но правда в том, что его стиль идеально подходит моему, это станет понятно уже в первом раунде, потому что у него нет подвижности, он не двигается по октагону», — приводит слова Топурии Sport.es.

Напомним, бой между Топурией и Оливейрой состоится 28 июня в США в главном событии турнира UFC 317, где на кону будет стоять вакантный пояс UFC в лёгкой весовой категории.