«Он не вернётся из Нью-Йорка». Камбосос и Хитчинс провели напряжённую пресс-конференцию

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос и действующий чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе Ричардсон Хитчинс провели пресс-конференцию, во время которой сделали обоюдные заявления в адрес друг друга перед боем, который состоится 15 июня в Нью-Йорке (США) на арене знаменитого «Мэдисон Сквер Гарден».

Ричардсон Хитчинс. Будешь заниматься ерундой, и ты не выберешься из этого города. Чёртов бомж, ты получишь своё.

Джордж Камбосос. Я приеду сюда как аутсайдер. Я приду, чтобы выиграть этот бой. Вы уже видели это раньше, вы видели это в его глазах. Чего бы это ни стоило, любыми средствами я выиграю. Плана Б не существует.