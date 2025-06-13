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Илия Топурия: у команды Махачева отношение, будто они изобрели наш спорт

Илия Топурия: у команды Махачева отношение, будто они изобрели наш спорт
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия раскритиковал команду экс-чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, которая, по его мнению, ведёт себя слишком высокомерно.

«У них такое отношение, будто они изобрели этот вид спорта… расслабьтесь и делайте то, что вам говорят. А теперь смотрите. Он поднялся в весе, отдал титул, а я борюсь теперь за этот титул. Но это всё решают не они», — сказал Топурия в интервью ESPN.

Напомним, Топурия проведёт бой за вакантный пояс UFC в лёгкой весовой категории с экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой в главном событии турнира UFC 317, который пройдёт 28 июня в США.

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