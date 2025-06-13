Пётр Ян рассказал, почему отказался ждать титульного боя

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал о своих планах на 2025 год, отметив, почему принял решение отказаться от ожидания титульного боя.

«Мне говорили, что ты можешь ждать и будешь следующий в очереди на титул и так далее. Но я не хочу ждать и не хочу быть без боя, быть не активным бойцом. Я хочу в этом году подраться два раза, если получится. Я готов драться, изъявил желание, и мне подобрали соперника. Все бойцы топ-5 или даже топ-10 сейчас заняты. У кого-то уже назначены бои, кто-то по другим причинам не может сейчас проводить поединок. Я просто хотел провести бой в июле, мне нашли оппонента, и я готов», — сказал Ян в интервью Gorilla Fighting.

Напомним, Ян проведёт следующий бой с американцем Маркусом Макги на турнире UFC on ABC 9, который состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ).