Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян рассказал, почему отказался ждать титульного боя

Пётр Ян рассказал, почему отказался ждать титульного боя
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал о своих планах на 2025 год, отметив, почему принял решение отказаться от ожидания титульного боя.

«Мне говорили, что ты можешь ждать и будешь следующий в очереди на титул и так далее. Но я не хочу ждать и не хочу быть без боя, быть не активным бойцом. Я хочу в этом году подраться два раза, если получится. Я готов драться, изъявил желание, и мне подобрали соперника. Все бойцы топ-5 или даже топ-10 сейчас заняты. У кого-то уже назначены бои, кто-то по другим причинам не может сейчас проводить поединок. Я просто хотел провести бой в июле, мне нашли оппонента, и я готов», — сказал Ян в интервью Gorilla Fighting.

Напомним, Ян проведёт следующий бой с американцем Маркусом Макги на турнире UFC on ABC 9, который состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

Материалы по теме
Последний бой Усмана? Прогнозы на UFC on ESPN 69
Последний бой Усмана? Прогнозы на UFC on ESPN 69
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android