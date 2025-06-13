Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тони Фергюсон: снова доверяю своим инстинктам

Тони Фергюсон: снова доверяю своим инстинктам
Комментарии

Бывший обладатель временного титула UFC в лёгкой весовой категории Тони Фергюсон выложил видео, на котором отрабатывает навыки борьбы в партере, отметив, что многие молодые бойцы берут себе на вооружение его тренировочную методику.

«Снова доверяю своим инстинктам. Мой общий этикет — это разминка и тренировка. Мои тренировки стали частью учебной программы для нескольких человек. Все хотели рецепт, поэтому я его придумал. Я вернулся к уверенности», — написал Фергюсон под видео, опубликованном у себя на странице в социальной сети.

Напомним, Фергюсон свой последний бой проводил в августе 2024 года, где он проиграл удушающим приёмом в первом раунде Майклу Кьезе. Это поражение стало для него уже восьмым подряд.

Материалы по теме
Последний бой Усмана? Прогнозы на UFC on ESPN 69
Последний бой Усмана? Прогнозы на UFC on ESPN 69
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android