Тони Фергюсон: снова доверяю своим инстинктам

Бывший обладатель временного титула UFC в лёгкой весовой категории Тони Фергюсон выложил видео, на котором отрабатывает навыки борьбы в партере, отметив, что многие молодые бойцы берут себе на вооружение его тренировочную методику.

«Снова доверяю своим инстинктам. Мой общий этикет — это разминка и тренировка. Мои тренировки стали частью учебной программы для нескольких человек. Все хотели рецепт, поэтому я его придумал. Я вернулся к уверенности», — написал Фергюсон под видео, опубликованном у себя на странице в социальной сети.

Напомним, Фергюсон свой последний бой проводил в августе 2024 года, где он проиграл удушающим приёмом в первом раунде Майклу Кьезе. Это поражение стало для него уже восьмым подряд.