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Умар Кейн предложил Анатолию Малыхину провести реванш на турнире ONE 173

Умар Кейн предложил Анатолию Малыхину провести реванш на турнире ONE 173
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Чемпион лиги One в тяжёлой весовой категории сенегалец Умар Кейн бросил публичный вызов в сторону экс-обладателя этого титула, чемпиона лиги ONE в нескольких дивизионах россиянина Анатолия Малыхина.

«Станцуем в этой битве?» — написал Кейн у себя на странице в социальной сети под постом с официальной афишей турнира ONE 173, который пройдёт 16 ноября в Токио.

Напомним, первый бой между Малыхиным и Кейном состоялся в ноябре 2024 года в Бангкоке (Таиланд), и тогда победу раздельным решением судей по итогам всей дистанции поединка одержал Кейн, который отобрал у россиянина чемпионский пояс в тяжёлом дивизионе.

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