Шон Брэди сделал прогноз на бой Усмана с Бакли

Один из ведущих полусредневесов UFC Шон Брэди дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между экс-чемпионом UFC в этом дивизионе Камару Усманом и Хоакином Бакли.

«На стороне Бакли молодость и преимущество в физической мощи. И ему под силу остановить как минимум часть тейкдаунов Усмана. Пару раз он может оказаться на спине, но, мне кажется, он всё равно возьмёт верх в этом противостоянии. Однако я не думаю, что это будет досрочная победа», — приводит слова Брэди Bloody Elbow.

Напомним, бой Усмана и Бакли состоится в ночь с 14 на 15 июня в главном событии турнира UFC on ESPN 69, который пройдёт в Джорджии (США).