Кайла Харрисон думала о завершении карьеры после боя с Джулианной Пеньей

Чемпионка UFC в женском легчайшем весе Кайла Харрисон рассказала о том, что во время подготовки к бою с экс-чемпионкой в этом дивизионе Джулианной Пеньей размышляла о завершении бойцовской карьеры.

«Не буду лгать. В пятницу утром я подумывала о том, чтобы в субботу завершить карьеру. Этот процесс отнимает частичку души. Он одновременно и отнимает что-то у тебя, и даёт тебе что-то взамен. Никогда не смогу объяснить словами всё то, что чувствую. У меня не найдётся таких слов. Но я знаю, когда придёт то самое время. Я буду знать, когда мне пора остановиться», — приводит слова Харрисон MMA Fighting.

Напомним, Харрисон победила Пенью болевым приёмом во втором раунде соглавного события турнира UFC 316, который проходил 7 июня в Ньюарке (США).