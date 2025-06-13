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Кайла Харрисон думала о завершении карьеры после боя с Джулианной Пеньей

Кайла Харрисон думала о завершении карьеры после боя с Джулианной Пеньей
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Чемпионка UFC в женском легчайшем весе Кайла Харрисон рассказала о том, что во время подготовки к бою с экс-чемпионкой в этом дивизионе Джулианной Пеньей размышляла о завершении бойцовской карьеры.

«Не буду лгать. В пятницу утром я подумывала о том, чтобы в субботу завершить карьеру. Этот процесс отнимает частичку души. Он одновременно и отнимает что-то у тебя, и даёт тебе что-то взамен. Никогда не смогу объяснить словами всё то, что чувствую. У меня не найдётся таких слов. Но я знаю, когда придёт то самое время. Я буду знать, когда мне пора остановиться», — приводит слова Харрисон MMA Fighting.

Напомним, Харрисон победила Пенью болевым приёмом во втором раунде соглавного события турнира UFC 316, который проходил 7 июня в Ньюарке (США).

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