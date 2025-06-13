Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн: Джарон Эннис меняет весовую категорию

Эдди Хирн: Джарон Эннис меняет весовую категорию
Комментарии

Британский промоутер Эдди Хирн заявил о том, что его подопечный клиент, чемпион мира по версиям WBA и IBF в полусреднем весе Джарон Эннис поднимается в первый средний дивизион.

«Эннис поднимается в весе. После боя со Станионисом его окружили команда, врачи, были проведены обследования, и, по их словам, Джарон выступил значительно ниже своих реальных возможностей. В то же время удивительно, что он сделал со Станионисом, будучи лишь на 50% своих физических кондиций», — сказал Хирн на YouTube-канале Fighthype.

Напомним, последний бой Энниса состоялся в апреле 2025 года и завершился досрочной победой над экс-чемпионом мира Эймантасом Станионисом.

Материалы по теме
Почему великий Кроуфорд — «негодяй»? Говорим со звёздным боксёром Аванесяном
Эксклюзив
Почему великий Кроуфорд — «негодяй»? Говорим со звёздным боксёром Аванесяном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android