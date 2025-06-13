Эдди Хирн: Джарон Эннис меняет весовую категорию

Британский промоутер Эдди Хирн заявил о том, что его подопечный клиент, чемпион мира по версиям WBA и IBF в полусреднем весе Джарон Эннис поднимается в первый средний дивизион.

«Эннис поднимается в весе. После боя со Станионисом его окружили команда, врачи, были проведены обследования, и, по их словам, Джарон выступил значительно ниже своих реальных возможностей. В то же время удивительно, что он сделал со Станионисом, будучи лишь на 50% своих физических кондиций», — сказал Хирн на YouTube-канале Fighthype.

Напомним, последний бой Энниса состоялся в апреле 2025 года и завершился досрочной победой над экс-чемпионом мира Эймантасом Станионисом.