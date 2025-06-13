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Белал Мухаммад высказался о предстоящем поединке Камару Усмана с Бакли

Белал Мухаммад высказался о предстоящем поединке Камару Усмана с Бакли
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад дал комментарий по поводу грядущего поединка другого бывшего обладателя этого пояса, Камару Усмана, против Хоакина Бакли.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Камару Усман
Не началось
Хоакин Бакли

«Усман, я буду болеть за тебя. Я знаю, ты сказал, что у нас с тобой не будет поединка в будущем, но я хочу увидеть, как ты побеждаешь, а потом встретиться с тобой в октагоне», — сказал Белал Мухаммад на своём YouTube-канале.

Усман и Бакли проведут главный бой турнира UFC on ESPN 69, который пройдёт в ночь с 14 на 15 июня в Джорджии (США).

Напомним, Усман свой последний поединок проводил в октябре 2023 года, где потерпел поражение большинством судейских голосов от Хамзата Чимаева.

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