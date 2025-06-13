Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Мовлида Хайбулаева на PFL 5

Непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу победы российского полулегковеса лиги PFL Мовлида Хайбулаева на турнире PFL 5 в американском Нэшвилле (штат Теннеси), где он одолел Тэ-Кюн Кима.

«Очередной финал. Только вперёд!» — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Напомним, Хайбулаев победил Кима единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при полулегковесов PFL, где теперь Мовлид встретится с Хесусом Пинедо, который также в рамках этого турнира победил в полуфинальной стадии Габриэля Брагу, нокаутировав его в первом раунде.