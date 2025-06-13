Джессика Андраде проведёт свой следующий бой на UFC 319

Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем дивизионе Джессика Андраде свой очередной бой проведёт 16 августа на турнире UFC 319 в США, где ей будет противостоять Лупита Годинес, занимающая сейчас 11-ю строчку рейтинга.

Напомним, Андраде свой предыдущий поединок проводила в мае 2025 года на UFC 315, где потерпела поражение удушающим приёмом в первом раунде от Жасмин Ясудавичюс. Это поражение стало для неё вторым подряд.

Что касается Годинес, её последний бой прошёл в марте 2025 года и завершился победой единогласным решением судей над Джулией Поластри. Этой победой она закрыла серию из двух поражений.