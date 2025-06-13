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Камару Усман и Хоакин Бакли сделали вес перед главным боем UFC on ESPN 69

Камару Усман и Хоакин Бакли сделали вес перед главным боем UFC on ESPN 69
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В Атланте (Джорджия, США) состоялась официальная процедура взвешивания главных участников турнира UFC on ESPN 69, где бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман проведёт бой против Хоакина Бакли.

Оба бойца без проблем уложились в лимит допустимого веса, показав одинаковую отметку в 77,6 кг.

Хоакин Бакли

Хоакин Бакли

Фото: Скриншот трансляции UFC

Камару Усман

Камару Усман

Фото: Скриншот трансляции UFC

Напомним, Усман свой последний бой проводил в 2023 году, где потерпел поражение большинством судейских голосов от Хамзата Чимаева. Это поражение для 38-летнего Усмана стало третьим подряд.

Что касается Бакли, то он, наоборот, идёт на серии из шести побед и свой последний поединок провёл в декабре 2024 года, одолев там техническим нокаутом в третьем раунде Колби Ковингтона.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Камару Усман
Не началось
Хоакин Бакли
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