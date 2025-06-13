Илия Топурия раскрыл истинную причину того, почему он хотел подраться с Махачевым

28-летний бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия раскрыл истинную причину, почему он хотел провести поединок с лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянином Исламом Махачевым.

«Почему я хотел драться с Исламом? Причина довольно проста, и она же касается моего желания провести бой с Волкановски. Алекс доминировал в своём дивизионе над каждым и признавался величайшим. Аналогичная история с Махачевым. Я хотел драться с ним, поскольку он доминировал над всеми», — приводит слова Топурии портал Sportskeeda.

Матадор выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 испано-грузинский атлет завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.