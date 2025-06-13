Гэтжи: в UFC должны дать мне чемпионский бой. Не собираюсь драться с кем-то ради веселья

Бывший чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи чётко изложил свою позицию насчёт дальнейшей карьеры.

«Не планирую драться где-либо ещё. Однако я также больше не собираюсь драться ради развлечения, мне должны дать чемпионский бой.

Мой рекорд в последних четырёх боях — 3-1. Матчмейкеры обратились ко мне в прошлом году и умоляли сразиться с Холлоуэем на UFC 300. Однако это поражение никак не повлияло на моё место в рейтинге.

Тем временем Дастин Порье, которого я не так давно победил, одержал хорошую победу над Бенуа Сен-Дени и подрался за пояс. А после того как я снова победил, чемпион говорил, что хочет драться со мной. Они легко могли организовать тот бой, но не сделали этого.

Теперь Махачев ушёл. И они дают титульный бой Оливейре, который имеет рекорд 2-2 в последних четырёх поединках, и новичка дивизиона. Я снова иду к чёрту.

Так что не собираюсь драться ни с кем ради веселья, если только они не заплатят мне гораздо больше», — приводит слова Гэтжи портал Bloody Elbow.