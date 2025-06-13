Бакли: Хабиб поступил умно, не переходя в полусредний вес. Он бы не справился с нами

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли объяснил, почему член Зала славы UFC и бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не стал переходить в категорию до 77 кг.

«Ислам превзойдёт своего брата Хабиба. Не буду врать: это единственное, чего не хватило ему для окончательного укрепления наследия. Но Хабиб поступил умно, поскольку знал, что не сможет справиться с полусредневесами. У него слишком короткие руки.

Именно поэтому я отношусь с большим уважением к Исламу. Он решился на этот шаг и сменил вес, бросив себе вызов», — приводит слова Бакли портал Sportskeeda.