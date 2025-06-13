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«Ненавижу его». Топурия ответил, с кем из легковесов жаждет подраться

«Ненавижу его». Топурия ответил, с кем из легковесов жаждет подраться
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28-летний бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия заявил о большом желании подраться с 30-летним топовым английским бойцом UFC, который выступает в лёгком весе, Пэдди Пимблеттом.

«Он лицемер. Помню, как мы однажды проводили пресс-конференцию, и он сказал что-то вроде: «Я буду драться в основном карде, а ты — в прелимах».

Теперь я уже завоевал два титула — и где ты? Кто, чёрт возьми, такой Пэдди Пимблетт? И почему он заслужил титульный бой?

Честно говоря, если бы я мог выбирать желаемых соперников, то остановился бы на нём, поскольку ненавижу Пэдди. Он — заноза в *******. Я бы с удовольствием дал этот бой фанатам. В UFC давно не было поединков, когда оба парня хотят подраться с друг другом. Мы устроим шоу», — приводит слова Топурии портал Bloody Elbow.

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