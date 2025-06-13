Тренер Нганну пояснил свои слова насчёт согласия Фрэнсиса вернуться в UFC

Эрик Никсик, являющийся тренером бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), а ныне бойца PFL камерунца Фрэнсиса Нганну, пояснил свои слова о согласии Хищника вернуться в ростер сильнейшей организации в мире.

«Я — большой фанат смешанных единоборств и тяжёлого веса в частности. Фрэнсис открыт к любым предложениям, которые будут интересны ему. Я не в курсе, как обстоят его дела с PFL. Возможно, Фрэнсис даже не может вести переговоры с другими промоушенами. Не могу сказать наверняка.

Никогда не говорил от его имени, только от имени фанатов. Даже не в качестве тренера. Мы все мечтаем увидеть его снова в клетке», — приводит слова Никсика портал MMA Mania.