«Бойцы готовятся!» Усик провёл спарринг с экс-чемпионом Bellator Амосовым

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик провёл спарринг с экс-обладателем титула Bellator в полусреднем весе соотечественником Ярославом Амосовым в преддверии реванша с чемпионом мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 20 июля в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли».

«Бойцы готовятся!» — подписал фотографию Усик, опубликовав её на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Усика

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Он является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.