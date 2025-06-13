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«Бойцы готовятся!» Усик провёл спарринг с экс-чемпионом Bellator Амосовым

«Бойцы готовятся!» Усик провёл спарринг с экс-чемпионом Bellator Амосовым
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38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик провёл спарринг с экс-обладателем титула Bellator в полусреднем весе соотечественником Ярославом Амосовым в преддверии реванша с чемпионом мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 20 июля в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли».

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Бойцы готовятся!» — подписал фотографию Усик, опубликовав её на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Усика

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Он является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

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