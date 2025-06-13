Усман — Бакли: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

15 июня в Атланте (штат Джорджия, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, в главном поединке которого пройдёт противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом и седьмым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг американцем Хоакином Бакли.

Турнир начнётся в 2:00 мск, а главный кард стартует в 5:00 мск. Бои, которые пройдут в рамках данного ивента, можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет вести прямую онлайн-трансляцию турнира, в которой отразит наиболее важные события.