Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман — Бакли: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

Усман — Бакли: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
Комментарии

15 июня в Атланте (штат Джорджия, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, в главном поединке которого пройдёт противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом и седьмым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг американцем Хоакином Бакли.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Камару Усман
Не началось
Хоакин Бакли

Турнир начнётся в 2:00 мск, а главный кард стартует в 5:00 мск. Бои, которые пройдут в рамках данного ивента, можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет вести прямую онлайн-трансляцию турнира, в которой отразит наиболее важные события.

Материалы по теме
Камару Усман слишком быстро постарел. Следующий бой станет для него последним
Камару Усман слишком быстро постарел. Следующий бой станет для него последним
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android