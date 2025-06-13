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Джаред Каннонье проведёт следующий поединок на турнире UFC 319. Назван соперник

Джаред Каннонье проведёт следующий поединок на турнире UFC 319. Назван соперник
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Джаред Каннонье проведёт следующий поединок с 15-м номером рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британцем Майклом Пейджем на турнире UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Их бой пройдёт в средней весовой категории.

Фото: Пресс-служба UFC

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 251 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Каннонье разделил октагон с бразильцем Грегори Родригесом. Бой завершился победой Джареда техническим нокаутом в конце четвёртого раунда.

Пейдж, в свою очередь, последний бой провёл на турнире UFC Fight Night 250, который прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тогда его соперником был россиянин Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Майкла единогласным решением судей.

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