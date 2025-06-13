«Он знает, что я его одолею». Пол Хьюз обвинил Усмана Нурмагомедова в избегании реванша

Бывший претендент на титул Bellator в лёгком весе ирландец Пол Хьюз обвинил чемпиона Bellator в категории до 70 кг россиянина Усмана Нурмагомедова в намеренном уклонении от реванша с ним.

«Я всегда с уважением относился к Усману и к любому своему сопернику. Поэтому моё мнение о нём как о мужчине и как о личности не изменилось.

Однако теперь я точно знаю, что этот человек пытается отложить наш реванш. Я обратился к нему и спросил: «Что происходит? Когда состоится реванш?» И он снова сказал: «Ты должен выиграть ещё один бой, брат».

Очевидно, что мы должны провести второй поединок. Все стремятся к этому. PFL и власти Дубая жаждут его организации. Единственный человек, который сейчас крайне не хочет этого, — Усман Нурмагомедов. Если бой не состоится, то вы знаете, в ком причина.

Хотя мне кажется, что мы подерёмся. У руководства PFL и правительства Дубая больше возможностей повлиять на ситуацию, чем у одного человека. Поэтому бой должен пройти, и он состоится в сентябре или октябре этого года.

Усман намерен отложить поединок по вполне объяснимой причине — он знает, что в следующий раз я его одолею. Этот парень ощутил мою энергию. Он понимает, что его ждёт, и осознаёт, что для меня это всё. Не уверен, что для него это так же важно, если быть до конца откровенным. И его час пробьёт. Как я сказал в своём послематчевом интервью, он может откладывать этот момент сколько угодно, но его время настанет», — приводит слова Хьюза портал MMA Fighting.