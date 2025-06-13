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Результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 69

Результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 69
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Сегодня, 13 июня, состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 69, который состоится 15 июня в Атланте (штат Джорджия, США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами церемонии.

Результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 69

Полусредний вес: Камару Усман (77,56 кг) vs Хоакин Бакли (77,56 кг).
Женский наилегчайший вес: Роуз Намаюнас (57,15 кг) vs Миранда Маверик (57,15 кг).

Средний вес: Эдмен Шахбазян (83,91 кг) vs Андре Петроски (84,36 кг).
Легчайший вес: Коди Гарбрандт (61,68 кг) vs Раони Барселос (61,68 кг).

Средний вес: Мансур Абдул-Малик (84,82 кг)* vs Коди Брандэйдж (84,36 кг).
Полутяжёлый вес: Алонзо Менифилд (93,44 кг) vs Умар С (93,44 кг).

Полутяжёлый вес: Пол Крэйг (93,44 кг) vs Родолфо Беллато (93,21 кг).
Полусредний вес: Майкл Кьеза (77,56 кг) vs Курт Макги (77,11 кг).

Легчайший вес: Малкольм Уэллмейкер (61,68 кг) vs Крис Моутиньо (61,68 кг).
Наилегчайший вес: Коди Дёрден (57,15 кг) vs Хосе Очоа (56,69 кг).

Легчайший вес: Рики Саймон (61,68 кг) vs Кэмерон Смотерман (61,68 кг).
Полусредний вес: Филип Роу (77,56 кг) vs Эндж Луса (77,56 кг).

Женский наилегчайший вес: Джейми-Лин Хорт (57,15 кг) vs Ванесса Демопулос (57,15 кг).

* Мансур Абдул-Малик не смог уложиться в лимит средней весовой категории.

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