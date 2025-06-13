Холлоуэй: и кто скажет, что я не достоин боя за титул, когда одержу победу над Порье?

33-летний обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй уверен, что победа в третьем поединке с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе соотечественником Дастином Порье гарантирует ему бой за пояс в категории до 70 кг. Их встреча станет главным событием турнира UFC 318, который состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

«У меня есть история и с Оливейрой, и с Топурией. Я выйду в октагон, сделаю заявление своей победой [в бою с Порье]. И кто скажет, что ваш парень не будет достоин биться за титул в лёгком весе?» — приводит слова Холлоуэя аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее был опубликован официальный постер к третьему бою между Максом Холлоуэем и Дастином Порье.