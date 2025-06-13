Усик: Дана Уайт, Амосов — будущий чемпион UFC. Отправь, пожалуйста, контракт, я серьёзно

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик призвал президента UFC Дану Уайта подписать контракт с экс-обладателем титула Bellator в полусреднем весе соотечественником Ярославом Амосовым.

«Ярослав — будущий чемпион UFC. Дана, пожалуйста, отправь контракт, братан. Я серьёзно», — сказал Усик в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 марта на турнире Cage Fury FC 140 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), украинский атлет разделил октагон с американцем Кёртисом Миллендером. Бой завершился победой Ярослава удушающим приёмом в первом раунде.