Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
RIZIN Landmark 11
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
08:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик: Дана Уайт, Амосов — будущий чемпион UFC. Отправь, пожалуйста, контракт, я серьёзно

Усик: Дана Уайт, Амосов — будущий чемпион UFC. Отправь, пожалуйста, контракт, я серьёзно
Комментарии

38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик призвал президента UFC Дану Уайта подписать контракт с экс-обладателем титула Bellator в полусреднем весе соотечественником Ярославом Амосовым.

«Ярослав — будущий чемпион UFC. Дана, пожалуйста, отправь контракт, братан. Я серьёзно», — сказал Усик в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 марта на турнире Cage Fury FC 140 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), украинский атлет разделил октагон с американцем Кёртисом Миллендером. Бой завершился победой Ярослава удушающим приёмом в первом раунде.

Материалы по теме
Фото
«Бойцы готовятся!» Усик провёл спарринг с экс-чемпионом Bellator Амосовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android