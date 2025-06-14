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Гэтжи: Джейк Пол — гений. То, что сделал он, — это просто круто

Гэтжи: Джейк Пол — гений. То, что сделал он, — это просто круто
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи остался восхищён тем, что делает 28-летний известный американский блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол.

«Джейк Пол — гений. То, что сделал он, — это просто круто, поскольку он ни от кого не зависит. Но не думаю, что его поединке сохранят популярность. Джейк всё реже и реже делает это, поскольку организаторы теряют много денег на проведении этих поединков», — приводит слова Гэтжи портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года, Джейк разделил ринг с легендарным Майком Тайсоном. Бой носил статус профессионального. Он продлился все восемь раундов и завершился победой Джейка единогласным решением судей.

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