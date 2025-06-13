Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
RIZIN Landmark 11
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
08:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски сообщил, кто обсуждается в качестве его следующего соперника в UFC

Волкановски сообщил, кто обсуждается в качестве его следующего соперника в UFC
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски сообщил, что в данный момент в качестве его следующего соперника обсуждается кандидатура мексиканца Яира Родригеса.

«Ничего не ясно [насчёт моего следующего поединка]. Есть много вопросов, которые требуют разъяснения. Имя Яира Родригеса часто упоминается. Возможно, сентябрь не самый подходящий месяц для моего возвращения. Очевидно, что в этом месяце у меня родится ребёнок», — приводит слова Волкановски портал Low Kick MMA.

Ранее Делла Маддалена сообщил, что намерен обратиться к Волкановски за советами перед боем с Махачевым.

Материалы по теме
Делла Маддалена намерен обратиться к Волкановски за советами перед боем с Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android