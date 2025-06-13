Волкановски сообщил, кто обсуждается в качестве его следующего соперника в UFC

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски сообщил, что в данный момент в качестве его следующего соперника обсуждается кандидатура мексиканца Яира Родригеса.

«Ничего не ясно [насчёт моего следующего поединка]. Есть много вопросов, которые требуют разъяснения. Имя Яира Родригеса часто упоминается. Возможно, сентябрь не самый подходящий месяц для моего возвращения. Очевидно, что в этом месяце у меня родится ребёнок», — приводит слова Волкановски портал Low Kick MMA.

Ранее Делла Маддалена сообщил, что намерен обратиться к Волкановски за советами перед боем с Махачевым.