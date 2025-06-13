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Камару Усман провёл напряжённый стердаун с Хоакином Бакли. Его сопровождал Нганну

Камару Усман провёл напряжённый стердаун с Хоакином Бакли. Его сопровождал Нганну
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Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли провёл битву взглядов с бывшим чемпионом UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом. Их бой станет главным событием турнира UFC on ESPN 69, который состоится 15 июня в Атланте (штат Джорджия, США).

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Камару Усман
Не началось
Хоакин Бакли

Отметим, что Усмана на битве взглядов сопровождал экс-обладатель титула UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Усман не дрался полтора года. В последнем бою, который состоялся в октябре 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Нигерийский кошмар разделил октагон с чеченцем Хамзатом Чимаевым. Бой завершился победой Борза решением большинства судей по итогам трёх раундов. К настоящему моменту Камару идёт на серии из трёх поражений.

Бакли, в свою очередь, последний бой провёл 14 декабря на турнире UFC on ESPN 63. Тогда Новый Манса победил соотечественника Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. На данный момент Хоакин идёт на серии из шести побед.

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