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Бакли: в полусреднем весе нет никого, кто мог бы составить мне конкуренцию

Бакли: в полусреднем весе нет никого, кто мог бы составить мне конкуренцию
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Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли считает, что в категории до 77 кг нет больше бойцов, которые могли бы составить ему конкуренцию.

«В полусреднем весе нет никого, кто мог бы составить мне конкуренцию, я прошёл всех. Единственные бойцы, в боях с которыми мне удалось раскрыть собственную индивидуальность, — это Стивен Томпсон и Колби Ковингтон. Первый — в стойке, а второй — в борьбе. После боя с Камару поединки с остальными станут для меня лёгкой прогулкой», — сказал Бакли в интервью на YouTube-канале Shak MMA.

Ранее Бакли расставил топовых полусредневесов UFC от лучшего к худшему.

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