Камару Усман – Хоакин Бакли: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

15 июня в Атланте (штат Джорджия, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, в главном поединке которого пройдёт противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом и седьмым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг американцем Хоакином Бакли.

Их поединок начнётся не ранее 7:30 по московскому времени. Бой будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию встречи Бакли с Усманом, в которой отразит наиболее важные события.