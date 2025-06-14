Где смотреть бой Камару Усман – Хоакин Бакли: на каком канале, кто покажет

15 июня в Атланте (штат Джорджия, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, в главном поединке которого пройдёт противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом и седьмым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг американцем Хоакином Бакли.

Бой будет доступен для просмотра на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Напомним, Усман не дрался полтора года. В последнем бою, который состоялся в октябре 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Нигерийский кошмар разделил октагон с чеченцем Хамзатом Чимаевым. Бой завершился победой Борза решением большинства судей по итогам трёх раундов. К настоящему моменту Камару идёт на серии из трёх поражений.

Бакли, в свою очередь, последний бой провёл 14 декабря на турнире UFC on ESPN 63. Тогда Новый Манса победил соотечественника Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. На данный момент Хоакин идёт на серии из шести побед.