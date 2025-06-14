Хоакин Бакли расставил топовых полусредневесов UFC от лучшего к худшему

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли расставил топовых бойцов UFC в категории до 77 кг от лучшего к худшему.

«На первое место я поставил бы Иана Гарри. Он очень умный боец. Его стиль завязан на постоянных передвижениях, и за ним надо гоняться. Это делает его опасным. Вторым поставлю Шавката, а третьим — Джека Делла Маддалену. Шон Брэди будет последним.

Почему Шон замыкает топ? Братан, тебя нокаутировал парень с плюшевыми кулаками. Это уже о многом говорит. И мне заявляют, что ты не издевался бы над ним, будь Брэди прямо сейчас перед тобой. Но я просто честен перед собой. Он хороший борец, но стилистически для меня этот парень — самый простой соперник из этой четвёрки», — сказал Бакли в интервью на YouTube-канале Shak MMA.