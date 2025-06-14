Чейл Соннен сообщил важнейшие подробности о состоянии здоровья Бена Аскрена

Бывший обладатель чемпионского титула One Championship и Bellator в полусреднем весе, а также экс-боец UFC американец Бен Аскрен по-прежнему находится в больнице, сообщил на своем YouTube-канале бывший боец UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен.

По сведениям последнего, Аскрен проходит лечение в госпитале в Висконсине и ему требуется пересадка лёгкого, так как его лёгкое повреждено.

Последний официальный бой Аскрена в UFC состоялся в 2019 году, где он потерпел поражение удушающим приёмом в третьем раунде от Демиана Майи.

Напомним, ранее бразильский средневес UFC Кайо Борральо опубликовал новость о смерти Бена Аскрена, выразив свои слова соболезнования. Эту новость подхватило ММА-сообщество и дало ей большую огласку. Супруга Аскрена опровергла эту информацию.

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