Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Oktagon 72
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Кормье и Чейл Соннен рассказали кто сильнее — 100 ньюйоркцев или 50 дагестанцев

Даниэль Кормье и Чейл Соннен рассказали кто сильнее — 100 ньюйоркцев или 50 дагестанцев
Комментарии

Бывшему чемпиону UFC в двух весах, американцу Даниэлю Кормье и его соотечественнику, известному ветерану UFC и аналитику Чейлу Соннену задали вопрос во время подкаста Red Corner MMA, кто победит: 100 ньюйоркцев или 50 дагестанцев, выбранных случайным образом.

«Если эти 100 ньюйоркцев встретятся с этими 50 дагестанцами, то они удивятся. Эти дагестанские парни, может, и курят, но в конце концов они все равно отлично бороться», — сказал Кормье.

Стоит отметить, Кормье является большим другом множество дагестанских бойцов UFC, и вместе с ними проводил огромное время в тренировочных лагерях и подготовках перед своими выступлениями.

Материалы по теме
Беженец из Мьянмы — спасение дивизиона «мухачей» в UFC. Вы полюбите Джошуа Вана
Беженец из Мьянмы — спасение дивизиона «мухачей» в UFC. Вы полюбите Джошуа Вана
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android