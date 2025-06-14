Даниэль Кормье и Чейл Соннен рассказали кто сильнее — 100 ньюйоркцев или 50 дагестанцев

Бывшему чемпиону UFC в двух весах, американцу Даниэлю Кормье и его соотечественнику, известному ветерану UFC и аналитику Чейлу Соннену задали вопрос во время подкаста Red Corner MMA, кто победит: 100 ньюйоркцев или 50 дагестанцев, выбранных случайным образом.

«Если эти 100 ньюйоркцев встретятся с этими 50 дагестанцами, то они удивятся. Эти дагестанские парни, может, и курят, но в конце концов они все равно отлично бороться», — сказал Кормье.

Стоит отметить, Кормье является большим другом множество дагестанских бойцов UFC, и вместе с ними проводил огромное время в тренировочных лагерях и подготовках перед своими выступлениями.