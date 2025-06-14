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«Он не уверен в себе». Хоакин Бакли высказался о предстоящем поединке с Камару Усманом

«Он не уверен в себе». Хоакин Бакли высказался о предстоящем поединке с Камару Усманом
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Один из ведущих полусредневесов UFC Хоакин Бакли дал комментарий по поводу грядущего поединка против бывшего чемпиона UFC в этой весовой категории Камару Усмана.

«Я всегда был сосредоточен на своей подготовке, но люди, которые верили в меня, говорили, что этот момент придёт, и это просто нереально. С моими огромными ушами и его огромной головой я слышу его мысли – он не уверен в себе и завтра он улетит в нокаут», — приводит слова Бакли MMA Fighting.

Напомним, Бакли и Усман проведут бой в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США), где возглавят турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69.

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