«Он не уверен в себе». Хоакин Бакли высказался о предстоящем поединке с Камару Усманом

Один из ведущих полусредневесов UFC Хоакин Бакли дал комментарий по поводу грядущего поединка против бывшего чемпиона UFC в этой весовой категории Камару Усмана.

«Я всегда был сосредоточен на своей подготовке, но люди, которые верили в меня, говорили, что этот момент придёт, и это просто нереально. С моими огромными ушами и его огромной головой я слышу его мысли – он не уверен в себе и завтра он улетит в нокаут», — приводит слова Бакли MMA Fighting.

Напомним, Бакли и Усман проведут бой в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США), где возглавят турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69.