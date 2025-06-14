«Я его вынесу». Камару Усман — о предстоящем бое с Бакли

Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман дал комментарий по поводу грядущего поединка против Хоакина Бакли в главном событии турнира UFC on ESPN 69 в Атланте (Джорджия, США).

«Однозначно, у меня ещё есть незаконченные дела, и то, что он сказал, я слышу не впервые. Завтра он не сможет показать ничего особенного, потому что я его вынесу», — приводит слова Усмана MMA Fighting.

Напомним, что последний бой Усмана состоялся в октябре 2023 года, где он потерпел поражение большинством судейских голосов от Хамзата Чимаева. Это поражение стало для Усмана уже третьим подряд, после чего он уже почти два года не проводил боёв.