Рико Верхувен назвал явного фаворита потенциального боя Тома Аспиналла с Джоном Джонсом

Чемпион Glory в тяжёлом весе Рико Верхувен дал комментарий по поводу возможного поединка между действующим чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе Джоном Джонсом и обладателем временного пояса UFC в этом весе Томом Аспиналлом.

«Он вытрет пол Джоном Джонсом. У Джона Джонса нет шансов против Тома Аспиналла. Запомните мои слова. Том Аспиналл – просто монстр. И в стойке, и в партере. Я искренне считаю, что Джон Джонс никогда не сталкивался с кем-то настолько хорошим в стойке. Он встречался с соперниками, которые довольно сильны в партере. Но в стойке, думаю, Том показал бы себя даже в кикбоксинге. Он был бы топовым соперником даже для меня.

Хочу, чтобы меня правильно поняли и не переврали мои слова – он неудобный. Потому что он не кикбоксёр, он не использует стандартные комбинации из кикбоксинга, и это создаёт трудности. Вот что я имею в виду, называя его неудобным – он неудобный в хорошем смысле. Это делает его опасным соперником. Он взрывной, умный, у него высокий бойцовский IQ. Поэтому мне всегда нравится, когда он приезжает, и мы работаем вместе», — приводит слова Верхувена MMA Fighting.

Напомним, президент UFC Дана Уайт ранее заявлял о том, что Аспиналл и Джонс могут провести поединок до конца 2025 года.