Артём Вахитов и Рико Верхувен прошли взвешивание

В Роттердаме (Нидерланды) состоялась официальная процедура взвешивания главных участников юбилейного турнира по кикбоксингу Glory 100, где чемпион организации в тяжёлом весе Рико Верхувен проведёт защиту своего титула против легендарного российского кикбоксёра Артёма Вахитова.
Бойцы прошли взвешивание, показав на весах следующие результаты:
Артём Вахитов — 103,8 кг;
Рико Верхувен — 120,3 кг.
Верхувен и Вахитов
Фото: Скриншот трансляции DAZN
Предварительный кард турнира будет доступен на YouTube-канале GLORY Kickboxing, начало – в 16:00 по московскому времени. Основной кард покажет стриминговый сервис DAZN, начало – в 19:00 мск.
Стоит отметить, что Верхувен не знает поражений с 2015 года.