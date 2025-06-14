Артём Вахитов и Рико Верхувен прошли взвешивание

В Роттердаме (Нидерланды) состоялась официальная процедура взвешивания главных участников юбилейного турнира по кикбоксингу Glory 100, где чемпион организации в тяжёлом весе Рико Верхувен проведёт защиту своего титула против легендарного российского кикбоксёра Артёма Вахитова.

Бойцы прошли взвешивание, показав на весах следующие результаты:

Артём Вахитов — 103,8 кг;

Рико Верхувен — 120,3 кг.

Верхувен и Вахитов Фото: Скриншот трансляции DAZN

Предварительный кард турнира будет доступен на YouTube-канале GLORY Kickboxing, начало – в 16:00 по московскому времени. Основной кард покажет стриминговый сервис DAZN, начало – в 19:00 мск.

Стоит отметить, что Верхувен не знает поражений с 2015 года.