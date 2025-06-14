Джордж Камбосос и Ричардсон Хитчинс успешно прошли взвешивание

В Нью-Йорке (США) прошла официальная процедура взвешивания всех участников завтрашнего вечера бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, где в главном событии шоу бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос сразится с действующим чемпионом мира по версии IBF в первом полусреднем весе Ричардсоном Хитчинсом.

Оба бойца успешно уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:

Джордж Камбосос — 63,23 кг;

Ричардсон Хитчинс — 63,5 кг.

В рамках предварительного карда также состоится отборочный бой по версии IBF в лёгком весе между олимпийским чемпионом Энди Крусом и боксером из Японии Хиронори Миширо. Крус показал на весах отметку в 61,2 кг, в то время как Миширо оказался немного легче — 61,05 кг.