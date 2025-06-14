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Баходир Джалолов проведёт следующий бой 26 июля в США

Баходир Джалолов проведёт следующий бой 26 июля в США
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Двукратный олимпийский чемпион, а также не знающий поражений на профессиональном ринге узбекский тяжеловес Баходир Жалолов проведёт следующий поединок 26 июля в Нью-Йорке (США) в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Top Rank.

Соперником 30-летнего узбекского боксёра в 10-раундовом противостоянии станет 36-летний экс-чемпион Италии Джанмарко Кардилло.

Напомним, Джалолов вернулся на профессиональный ринг после почти двухлетнего перерыва в апреле этого года и впервые в своей карьере провёл всю отведённую дистанцию, победив решением судей украинца Игоря Шевадзуцкого. Теперь его послужной список состоит из 15 побед в 15 поединках (14 досрочно).

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